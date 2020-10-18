وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين

علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الأحد، على توقيع بلاده، إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.

وقال غانتس بعد عودته من مستشفى في تل أبيب (وسط) لإجراء فحوصات طبية إثر تعرضه لوعكة صحية: "أرحب بالإعلان الهام عن إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلام بيننا وبين البحرين وإنشاء بنية تحتية لتعاون موسع بين البلدين".

وأضاف في تغريدة له على موقع تويتر: "التطبيع التاريخي بقيادة الإدارة الأمريكية والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب هو انطلاق نحو ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط برمته".

אני מברך על ההצהרה החשובה על כינון היחסים הדיפלומטיים ויחסי השלום בינינו לבין בחריין, ועל יצירת תשתית לשיתוף פעולה נרחב בין המדינות. הנורמליזציה ההיסטורית בהובלת הממשל האמריקאי והנשיא טראמפ, היא פתח לקידום השלום והיציבות במזרח התיכון כולו. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 18, 2020

​وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وقعت إسرائيل على إعلان لإقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان عبر حسابها على تويتر: "وقعت إسرائيل والبحرين على إعلان مشترك لتدشين علاقات دبلوماسية كاملة وسلمية بينهما. كما وقعت الدولتان على مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطيران والتكنولوجيا والزراعة".

وقعت إسرائيل والبحرين على إعلان مشترك لتدشين علاقات دبلوماسية كاملة وسلمية بينهما. كما وقعت الدولتان على مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطيران والتكنولوجيا والزراعة.#من_أجل_السلام #البحرين_إسرائيل pic.twitter.com/aTJKMfqweL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين أن الاتفاقية ستحقق السلام الكامل بين البلدين وستشمل سلسلة من الاتفاقيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، إضافة إلى إنشاء سفارات وتبادل السفراء.