رئيسة بوليفيا المؤقتة تهنئ الرئيس المقرب من موراليس بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جانيني آنييس، مسبقا الرئيس المرشح للفوز بالانتخابات الرئاسية، لويس أرس، الاشتراكي المقرب من الرئيس السابق إيفو موراليس.

وكتبت آنييس على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالرغم من أننا لا نمتلك إحصاء رسميًا للنتائج، لكن وفقا للبيانات المتوفرة لدينا، فاز السيد لويس أرس في الانتخابات.

Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 19, 2020

وأضافت آنييس، قائلة: "مبروك للفائزين ومطالبتهم بالقيادة مع وضع بوليفيا في الاعتبار والديمقراطية".

وبحسب نتائج المحكمة العليا للانتخابات، فإن المرشح لويس أرس حصل على أكثر من 50% من الأصوات، وهو ما يكفي للفوز بالجولة الأولى.

وتم تعيين جانين أنييز رئيسة موقتة لإدارة البلاد وواصلت الهيئات عملها في وقت كانت بوليفيا تواجه تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة ثمانية آلاف شخص.

وعلى الرغم من كونه في المنفى، واصل موراليس القائد الاشتراكي الرمزي لبوليفيا وصديق نظامي كوبا وفنزويلا، ممارسة تأثيره الكامل في الحملة الانتخابية، داعما وزير الاقتصاد في عهده لويس أرسي الأوفر حظا وفق أحدث استطلاعات رأي (33,6%).

وهذا الأخير يعد بمثابة مهندس "المعجزة الاقتصادية" في بوليفيا، ويشكل إلى جانب خصمه الرئيس الوسطي السابق كارلوس ميسا (2003-2005) الذي يحظى بنسبة 26,8% من نوايا التصويت، الثنائي الأوفر حظاً للانتخابات.