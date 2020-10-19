ارتفاع الناتج المحلي الصيني نحو 5%

أكدت بيانات المصلحة الوطنية للإحصاء الصيني، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد ارتفع بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020.

وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن هذا الارتفاع يعتبر أسرع من وتيرة النمو التي سجلت في الربع الثاني بنسبة 3.2%.

وأظهرت البيانات أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي، وعاد إلى النمو بعد الانكماش بنسبة 1.6 في المئة في النصف الأول من العام الجاري والتراجع بنسبة 6.8 في المئة في الربع الأول.

وأظهرت المؤشرات الرئيسية تحسنا شاملا، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8 في المئة، وسجلت مبيعات التجزئة أول توسع ربعي، بزيادة 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث.