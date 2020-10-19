إيران تحذر من تعريض أمن مواطنيها للخطر خلال الصراع في قره باغ

حذرت إيران، اليوم الاثنين، من تعرض أراضيها لأي تهديدات أمنية وسط الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ، واعتبرت أن أمن مواطنيها في المناطق الحدودية المجاورة لمناطق الصراع شمالي البلاد "خط أحمر".

طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "التعرض للتراب الإيراني سوف يرد عليه بشكل مناسب ولا نقبل الإضرار بأمن مواطنينا عند الحدود الأذربيجانية الأرمينية"، مضيفًا: "أمن مواطنينا عند الحدود خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا نقبل تجاوزه من قبل أي طرف". ويأتي ذلك وسط سقوط قذائف خلال الصراع داخل الحدود الإيرانية.

وحذر زاده من وجود "تكفيريين" في الصراع الدائر في قره باغ ، وقال: "ما شاهدناه في سوريا نشاهده الآن في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا وهذا الأمر يقلقنا جدا".

كما أوضح أن طهران "قلقة بسبب وجود الجماعات التكفيرية في أذربيجان"، متابعا: "نطالب باحترام أذربيجان وأرمينيا للقوانين الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية، في وقت سابق، إنه من الممكن تفشي الطاعون في قره باغ في حالة استمرار الأعمال العدائية.

وجاء في بيان الوزارة، تجري المعارك في مناطق البؤرتين الطبيعيتين للطاعون في زانغيزور- قره باغ وبرياراكس، حيث توجد الحيوانات المسببة أو الناقلة للمرض فلا تتوفر الشروط اللازمة لانتشال جثث المتوفين في المنطقتين".

وشددت الوزارة على أن ذلك يشكل تهديدا لإيران أيضا، نظرا لقصر المسافة والتجمع الجغرافي ووجود نهر أراكس.