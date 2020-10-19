رئيس الوزراء العراقي يصل إلى فرنسا ضمن جولته الأوروبية...صور

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى فرنسا، اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبريطانيا.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مراسم استقبال رئيس المجلس، الكاظمي جرت في المدرسة العسكرية الفرنسية في قصر الأنفاليد في العاصمة باريس.

وأكد المكتب أن الكاظمي يزور فرنسا ضمن جولة أوروبية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا، منوها إلى أن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي كانت في حفل الاستقبال الرسمي في باريس حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء توجه استقباله إلى قصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه من المقرر أن يتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى قصر الأليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.

© Photo / Iraqi Prime Ministe Office رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يصل فرنسا، 19 كتوبر 2020

وزار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول الماضي، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، والتقى برؤساء مجلس الوزراء والبرلمان والجمهورية.