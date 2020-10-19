الجيش الفيتنامي يعثر على مزيد من الجثث في انهيار أرضي

بحث جنود فيتناميون، اليوم الاثنين، عن آخر من تبقى من جنود لقوا حتفهم في انهيار طيني بعد انتشال 18 جثة خلال أسبوع، شهد عددا من تلك الكوارث الطبيعية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الطينية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في مقتل ما لا يقل عن 93 شخصا في وسط فيتنام وفقد 30، من بينهم أربعة من الجيش الذي فقد 29 من أفراده بسبب الأحوال الجوية السيئة، فيما يمكن أن يكون أكبر عدد من الضحايا وقت السلم. وعثر على أربع جثث، اليوم الاثنين.

ودفن الانهيار الأرضي، الذي وقع في وقت مبكر أمس الأحد، في إقليم كوانج تري 22 جنديا، وكان الحادث الرابع من نوعه في غضون ستة أيام في وسط فيتنام التي تتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، وفقا لـ "رويترز".

In #Vietnam, 22 soldiers were missing when a landslide hit the barracks of military unit in central province of Quang Tri todayhttps://t.co/qHqOPS5Q9I pic.twitter.com/jsJGuZLo5I — Radio Pakistan (@RadioPakistan) October 18, 2020

وأرسل الجيش، الذي يلعب دورا رئيسيا في مواجهة الكوارث في فيتنام، مئات من رجال الإنقاذ والمعدات الثقيلة وكلاب البحث للمساعدة في المهمة في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لبعض من أسوأ الفيضانات منذ سنوات.