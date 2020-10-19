الصين تتهم أمريكا بلعب دور الضحية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمد إلى التضليل والمغالطة وتحاول لعب دور الضحية في أعقاب تقرير أفاد بأن بكين أنذرت واشنطن من احتمال احتجاز أمريكيين في الصين بسبب محاكمة الولايات المتحدة لعلماء صينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية دورية نقلتها وكالة "رويترز"، إن الإجراءات الأمريكية أضرت بشدة بمصالح المواطنين الصينيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، يوم السبت، أن المسؤولين الصينيين أنذروا مسؤولي الحكومة الأمريكية مرارا من أن بكين قد تحتجز أمريكيين ردا على محاكمة وزارة العدل لعلماء صينيين مرتبطين بالجيش.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة إن مسؤولين صينيين وجهوا تحذيرات متكررة بهذا الشأن لمسؤولي الحكومة الأمريكية عبر قنوات متعددة.

وكانت مذكرة إرشادية لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول، حذرت من السفر إلى الصين، قائلة إن حكومة بكين تطبق الاحتجاز التعسفي وحظر المغادرة مع المواطنين الأمريكيين وغيرهم "لاكتساب ميزة في التفاوض أمام حكومات أجنبية".

وأحال البيت الأبيض أسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في بيان إنها أكدت "للحكومة الصينية - على أعلى المستويات - شعورنا بالقلق تجاه تعسف الصين في تطبيق حظر الخروج مع المواطنين الأمريكيين ومواطني دول أخرى، وسنواصل ذلك حتى نرى عملية تتسم بالشفافية والنزاهة".