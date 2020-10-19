نتنياهو يزور ميناء حيفا ويعلق على رسو ثاني سفينة إماراتية

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ميناء حيفا (شمال)، لتفقد وصول ثاني سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل.

وقال الحساب الرسمي لنتنياهو على تويتر باللغة العربية: "رئيس الوزراء نتنياهو زار ميناء حيفا وتفقد الرصيف حيث ترسو سفينة الشحن الثانية التي وصلت إلى إسرائيل قادمة من دبي".

وقال نتنياهو، معلقا: "هذا هو يوم تاريخي وهذه هي ثمار السلام التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون"، بحسب المصدر ذاته.

رئيس الوزراء نتنياهو زار ميناء حيفا وتفقد الرصيف حيث ترسو سفينة الشحن الثانية التي وصلت إلى إسرائيل قادمة من دبي وقال: هذا هو يوم تاريخي وهذه هي ثمار السلام الاي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون. pic.twitter.com/Jgdb9eci07 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 19, 2020

والخميس الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على اتفاق السلام مع الإمارات، الموقع في واشنطن منتصف الشهر الماضي.

وكانت أول سفينة إماراتية، محملة بالبضائع، قد وصلت الاثنين الماضي، إلى ميناء حيفا، وحوت حديدا ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ووصلت سفينة الشحن الأولى إلى ميناء حيفا مباشرة من ميناء "جبل علي" في دبي، وحملت اسم "MSC-Paris".