روحاني: تدخل أمريكا ووجودها العسكري في أفغانستان ضد رغبة الشعب

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن أمله في أن تنجح جهود المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان في إقرار السلام والاستقرار في هذا البلد.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن روحاني، القول إنه "من الضروري أن يحظى الشعب الأفغاني بسلام حقيقي بعد كل هذه السنين من الحرب والنزاعات".

وأضاف: "تحقيق هذا الأمر يكمن في الحوار والمحادثات السياسية بين الأطراف الأفغانية"، وذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله.

وأشار روحاني إلى أن الشعب الإيراني وحكومته كانا إلى جانب حكومة وشعب أفغانستان طوال الفترة التي كان فيها هذا الشعب يواجه التجاوزات الأجنبية.

وأعرب روحاني عن أمله في أن يتحقق السلام والأمن الثابت في أفغانستان ليعيش الشعب بهدوء واستقرار.

وذكر الرئيس الإيراني أن بلاده تولي أهمية خاصة لتحقق السلام والأمن والاستقرار الدائم في أفغانستان كبلد جار وصديق، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس المصالحة في هذا المجال.

وأعتبر أن تدخل أمريكا ووجودها العسكري في أفغانستان يعد تجاوزا على أفغانستان ومغايرا لرغبة الشعب الأفغاني، مضيفا: "الإدارة الأمريكية فشلت في سياساتها في المنطقة والعالم، وهي تحاول تحقيق مكاسب انتخابية من خلال مفاوضات السلام في أفغانستان".