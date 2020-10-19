وزير الدفاع: إيران ضمن القوى الست الأولى عالميا في مجال الطائرات المسيرة

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده تعد ضمن القوى الست الأولى عالميا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، وتعد كذلك قوة يعتد بها عالميا في المجال الصاروخي.

وذكر حاتمي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، أنه "من دون مبالغة وحسب إقرار جميع المنصفين نعد ضمن القوى الست الأولى عالميا في مجال الطائرات المسيرة".

وأضاف: "نظمنا معرضا قدمنا فيه مختلف أنواع الطائرات المسيرة المزودة بمختلف المعدات منها المسلحة ومنها الاستطلاعية، وذلك يعني أننا قادرون على التنافس في مجال الصادرات على هذا الصعيد".

وأوضح أن "المعدات العسكرية الإيرانية تحظى بجودة عالية وأسعار مناسبة وأرباح قليلة لأننا نريد انتهاج أسلوب منصف مع أصدقائنا وستكون الظروف مناسبة جدا بالنسبة لنا في مجال البيع في هذا المجال".

وتابع: "بيع المعدات العسكرية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأسباب الأساسية التي تجعل الأمريكيين يحاولون منعنا من الدخول إلى هذا المجال".