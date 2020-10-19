وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج 

أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، استعداد بلاده لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن الوزير قوله "إننا مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج الفارسي بشأن الاستقرار في المنطقة".

وتابع "لدينا تفاهمات عسكرية مع روسيا والصين لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح"، معتبرا انتهاء حظر التسلح فرصة لاستیراد احتياجات إیران من الأسلحة".

وأضاف "لدينا توافقات مهمة مع روسيا بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو"، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده "حريصة جدا على عدم إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود".

من جهة أخرى، قال الوزير الإيراني "وجهنا تحذيرات رسمية واضحة لأذربيجان وأرمينيا بشأن أمن مناطقنا الحدودية ولم نفتح حدودنا وأراضينا لنقل السلاح الروسي لأرمينيا وهذه مجرد اتهامات".

وتابع "نتوقع من تركيا كدولة إقليمية مهمة وصديقة أن تساعد في حل أزمة قره باغ دبلوماسيا".