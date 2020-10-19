البنك الدولي يحذر من خطر يهدد 100 مليون شخص حول العالم

حذر البنك الدولي من أن الفقر المدقع يتزايد بمعدلات كبيرة لم تحدث منذ أكثر من عقدين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في أزمات اقتصادية واسعة حول العالم.

وكتبت الصفحة الرسمية للبنك على "تويتر"، اليوم الاثنين: "يتوقع البنك الدولي أن ترتفع معدلات الفقر المدقع لمستويات لم تحدث منذ عام 1998".

وتابع: "يتوقع البنك الدولي أن يصبح ما بين 88 و115 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا".

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، دعا الأمين العام إلى التضامن مع من يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة كورونا وما بعدها.

وقال الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، التي يتم إحياؤها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، إن جائحة كورونا تمثل أزمة مزدوجة للأشخاص الأكثر فقرا في العالم.

Global extreme poverty is expected to rise for the first time since 1998. The @WorldBank predicts that between 88 and 115 million people might be pushed into extreme poverty in 2020 due to the #COVID19 pandemic. Read more: https://t.co/Bi7wd7D3kK pic.twitter.com/zQP7memvzw — World Bank (@WorldBank) October 19, 2020

وتم إعلان اليوم الدولي للقضاء على الفقر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1992.

ويقول الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن موضوع احتفال هذا العام هو العمل معا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع.

وتابع: "بالنسبة للأمم المتحدة، فإن هذا التركيز يعترف بالأبعاد المتعددة للفقر، مما يعني أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل دون العمل أيضا على معالجة المظالم البيئية، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الأضرار الناتجة عن تغير المناخ.