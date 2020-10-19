وكالة: بكين تتهم واشنطن بلعب دور الضحية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن الولايات المتحدة تعمد إلى التضليل والمغالطة وتحاول لعب دور الضحية في أعقاب تقرير أفاد بأن بكين أنذرت واشنطن من احتمال احتجاز أمريكيين في الصين بسبب محاكمة الولايات المتحدة لعلماء صينيين.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، إن الإجراءات الأمريكية أضرت بشدة بمصالح المواطنين الصينيين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الصينيين أنذروا مسؤولي الحكومة الأمريكية مرارا من أن بكين قد تحتجز أمريكان ردا على محاكمة علماء صينيين.

وتوجه إدارة الرئيس دونالد ترامب اتهامات للصين باستخدام عمليات التسلل الإلكتروني والتجسس لسرقة الخبرات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية، بينما تنفي بكين هذه المزاعم.