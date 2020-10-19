الرئيس البوليفي السابق كارلوس ميسا يعترف بالهزيمة في الانتخابات

اعترف الرئيس البوليفي السابق كارلوس ميسا، المرشح الرئاسي في الانتخابات العامة، بهزيمته في السباق الانتخابي لرئاسة البلاد.

وقال ميسا قبيل الانتخابات، أن الجميع أمام "لحظة مهمة" من أجل إخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وهنأت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جانيني آنييس، مسبقا الرئيس المرشح للفوز بالانتخابات الرئاسية، لويس أرس، الاشتراكي المقرب من الرئيس السابق إيفو موراليس.

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين أنييز، يوم الجمعة الماضية، انسحابها من الانتخابات الرئاسية.

وقالت جانين أنييز، في رسالة نشرت على صفحتها على فيسبوك: "اليوم أسحب ترشيحي لرئاسة بوليفيا. هذا ليس تضحية، بل شرف عظيم، لأنني أفعل ذلك لمواجهة خطر انقسام الأصوات بين المرشحين الديمقراطيين".

واتجهت بوليفيا صوب اليمين منذ استقالة الرئيس السابق الاشتراكي إيفو موراليس في نوفمبر تشرين الثاني عقب انتخابات رئاسية. ويتولى السلطة في بوليفيا حاليا الرئيسة المؤقتة جانين أنييز السناتور المحافظة السابقة والمعارضة لموراليس.

وأدلى الناخبون البوليفيون بأصواتهم أمس الأحد، لانتخاب رئيس جديد، بعد إلغاء انتخابات عام 2019 التي اتسمت بشهبات تزوير، في ختام حملة انتخابية محتدمة تخللتها أزمة تفشي وباء كورونا المستجد وتدهور الاقتصاد.