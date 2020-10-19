فرنسا... بعد جريمة مرتبطة بالإساءة للنبي محمد... إصدار كتاب رسوم كاريكاتورية سياسية ودينية

أصدر رؤساء 13 إقليما فرنسيا، اليوم الاثنين، كتاب كاريكاتير سياسي وديني ونشروه في المدارس، ردا على مقتل مدرس التاريخ الذي أظهر لطلابه كاريكاتيرا عن نبي الإسلام "محمد" خلال حصة دراسية.

موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس اتحاد رؤساء هذه الأقاليم، رينو ميوزيلييه: "نحن رؤساء أقاليم فرنسا، أخذنا زمام المبادرة بتحضير كتاب للنشر، يجمع أهم صور الكاريكاتير السياسية والدينية التي ظهرت في وسائل الإعلام المحلية والوطنية".

هاجم لاجئ شيشاني، يوم الجمعة الماضي، مدرسا فرنسيا بسكين وقطع رأسه قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد وقت قصير استطاعت الشرطة القضاء عليه بعد أن وجهت إليه عدة تحذيرات للاستسلام.

وشنت الشرطة على الفور حملة اعتقالات بحق عدد من الأفراد الذين تربطهم صلة بالمعتدي حيث وصل عدد المعتقلين لغاية اليوم إلى 11 شخصا.

وشكلت عملية قتل المدرس صدمة كبيرة للشعب الفرنسي نظرا لطبيعتها وحيثياتها. وتجمّع أمس الأحد الآلاف في العاصمة باريس ومدن أخرى للتنديد بالجريمة والتأكيد على التمسك بحرية التعبير انتقاد الأديان ولكي يعربوا عن تقديرهم للأستاذ الذي قتل "لأنه كان يؤدي واجبه كمدرس".

أصدر الأزهر الشريف بيانا علق فيه على حادث مقتل شخص في فرنسا، مؤكدا إدانته للحادث ودعوته الجميع إلى ضرورة التحلي بأخلاق الأديان.

ودعا الأزهر إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما يدعو الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين.