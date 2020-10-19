"الغرب استلهم العلوم من الشرق"... أردوغان يشيد بمفكر عربي عاش في تونس ومصر والجزائر

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها أثناء افتتاح جامعة جديدة في مدينة إسطنبول بمفكر عربي عاش حياته بين تونس ومصر والجزائر والمغرب والأندلس.

وتحدث الرئيس التركي في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في افتتاح مجمع جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول، عن أهمية القيم التي كان يدافع عنها ابن خلدون، والت تظهر بشكل واضح في الحياة اليومية، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد نوه الرئيس التركي في تصريحاته إلى أن ابن خلدون يعتبر أحد أهم مؤسسي علم الاجتماع، إلى جانب براعته في علوم السياسة والفلسفة.

وأشار أردوغان إلى أن المفكر العربي ابن خلدون، قد أمضى حياته "باحثا عن العلم في تونس والجزائر والمغرب والأندلس ومصر"، منوها إلى أن ابن خلدون قد سرد تجاربه وخبرته في كتابه "مقدمة ابن خلدن" الشهير.

وبين الرئيس التركي أن "العالم الغربي استلهم علوم الطب والهندسة وباقي العلوم من الشرق"، وأضاف: "أما نحن فقد تجاهلنا ماضينا وجذورنا، لذا فإننا نعاني اليوم أزمة فكرية خانقة، علما أن الاستقلال الفكري يعد أساس الاستقلال السياسي والاقتصادي"، على حد تعبيره.

واعتبر أردوغان أنه بالرغم من "الإنجازات العظيمة لبلادنا في العديد من المجالات، إلا أننا لم نتمكن من بلوغ المستويات المأمولة في التعليم والثقافة".

وقال أردوغان: "لم نتمكن بعد من تفعيل رؤيتنا للحضارة بشكل فعلي، فإعلامنا، رغم امتلاكه أحدث البنية التحتية، إلا أنه لا يستطيع إسماع صوتنا"، مضيفا: "كذلك نعاني من مشاكل مماثلة في العلوم والتعليم والفن والثقافة"، مبينا أن "القوة الفكرية لا تُؤسس على يد السياسيين، إنما عبر رجال العلم والفن والثقافة والحكمة"، بحسب المصدر.