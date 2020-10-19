روسيا: لقاح كورونا يؤثر إيجابا على سوق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمته الافتتاحية في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية، إن هناك عددًا من العوامل الإيجابية التي تؤثر، من بين أمور أخرى، على سوق النفط العالمية، ولا سيما نوايا الدول إطلاق لقاحات ضد كورونا.

وقال نوفاك اليوم الإثنين:

"هناك عدد من العوامل التي تحمل نظرة إيجابية للوضع الحالي. أولاً، بدأ عدد متزايد من الدول في الإعلان عن نية إطلاق لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية عام 2020".

وأشار الوزير إلى أن مكافحة العدوى في روسيا لا تزال تكتسب زخمًا، وفي 14 أكتوبر تم تسجيل اللقاح الروسي الثاني.

وقال: "نرى أن الإجراءات التقييدية، التي كانت تُفرض سابقًا على نطاق واسع في العديد من البلدان، أصبحت الآن أكثر ليونة في طبيعتها. وتحفز مؤشر النشاط الصناعي".

ومع ذلك، وفقًا لنوفاك، لا يزال السوق متقلبًا ولا يمكن التنبؤ به وفي فترة من عدم اليقين.