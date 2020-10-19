سيدة فرنسا الأولى تعزل نفسها بعد ملامسة مصاب بكورونا

عزلت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، نفسها لمدة سبعة أيام، بعد ملامسة شخص أثبتت التحاليل المختبرية إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن بريجيت، لامست يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شخصا مصابا، ووفقا لتوصيات السلطات الصحية، ستلازم سيدة فرنسا الأولى العزل لمدة أسبوع.

سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد، ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 867 ألفا، من بينهم 33392 وفاة.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء عن قرار السلطات فرض حظر التجوال في تسع مناطق بينها العاصمة باريس من أجل الحد من انتشار "كوفيد-19" بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني وضعا صعبا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة على المباشر "اتخذنا قرار فرض حظر التجوال في باريس وضواحيها وثمان مدن إضافية مع ضواحيها وذلك من الساعة التاسعة مساء لغاية السادسة صباحا ابتداء من يوم السبت المقبل"، مضيفا: