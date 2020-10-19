مايك بنس: ترامب يضع أمريكا أولا وبايدن يتحدث عن العنصرية

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يتحدث عن العنصرية الممنهجة ويريد قطع تمويل الشرطة.

وتابع، اليوم الاثنين: "في ذات الوقت فإن ترامب يضع أمريكا أولا ويعمل على توفير المزيد من فرص العمل لمن يعملون بجد من الرجال والنساء".

وقال في عدة تدوينات على "تويتر": "في عهد ترامب تم توفير آلاف الوظائف لأن ترامب يضع أمريكا أولا، بينما يتحدث بايدن عما يصفه بـ (العنصرية الممنهجة) ويعلن بوضوح أنه يدعم خفض تمويل الشرطة".

وتابع: "لكن في ظل حكم ترامب لن نقدم على خفض تمويل الشرطة في الوقت الحالي ولا في المستقبل ولن يحدث ذلك على الإطلاق".

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

Under President @realDonaldTrump, Maine gained nearly 18,000 jobs and we protected the states’ lobster industry! This President puts America FIRST! pic.twitter.com/Mzzuj7MQWO — Mike Pence (@Mike_Pence) October 19, 2020

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

Joe Biden actually said America is “systemically racist,” and police have an “implicit bias” against minorities. When asked if he’d support cutting funding for law enforcement he said, “Yes, absolutely.” — Mike Pence (@Mike_Pence) October 19, 2020

ويعد بايدن الديمقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".