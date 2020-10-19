وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية ملائمة للوضع الراهن في العالم

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن أسعار النفط الحالية ملائمة في ظل الوضع الراهن في العالم.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك لقناة "روسيا 24":

"الأسعار الحالية مناسبة للوضع الراهن، والسوق يقيمها بطريقة ملائمة. لا توجد في الوقت الحاضر عوامل خاصة من شأنها التأثير على ارتفاع أو انخفاض الأسعار بصورة حادة"

وكان نوفاك قال اليوم في كلمته الافتتاحية في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية، إن هناك عددًا من العوامل الإيجابية التي تؤثر، من بين أمور أخرى، على سوق النفط العالمية، ولا سيما نوايا الدول إطلاق لقاحات ضد كورونا.

وقال نوفاك اليوم الإثنين:

"هناك عدد من العوامل التي تحمل نظرة إيجابية للوضع الحالي. أولاً، بدأ عدد متزايد من الدول في الإعلان عن نية إطلاق لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية عام 2020".

وأشار الوزير إلى أن مكافحة العدوى في روسيا لا تزال تكتسب زخمًا، وفي 14 أكتوبر تم تسجيل اللقاح الروسي الثاني.

وقال: "نرى أن الإجراءات التقييدية، التي كانت تُفرض سابقًا على نطاق واسع في العديد من البلدان، أصبحت الآن أكثر ليونة في طبيعتها. وتحفز مؤشر النشاط الصناعي".