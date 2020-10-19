أمريكي يطلق النار على أطفال يلعبون كرة السلة... فيديو

وثق مقطع فيديو لحظات إطلاق النار من جانب رجل أمريكي على أطفال يلعبون كرة السلة في شوارع مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أطلق الرجل النار على الأطفال بعدما أن طلب منه أحدهم إبطاء سرعة السيارة.

وتبحث الشرطة عن الرجل الذي خرج من سيارته وأطلق ثلاث رصاصات في اتجاه الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتمكن من إصابة أحد.