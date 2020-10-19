ترامب: لقد تعب الناس من فاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بحدة، الطبيب أنطوني فاوتشي عضو لجنة مواجهة أزمة وباء كورونا في البيت الأبيض، واصفا الأخير وفريق عمله بـ"الأغبياء".

وقال الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع أعضاء فريق حملته الانتخابية، بحضور وسائل إعلام، "لقد سئم الناس (من الحديث) عن كوفيد-19"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف ترامب:"الناس يقولون: اتركونا وشأننا. لقد تعبوا. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء".

وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترامب ساخرا "إنه في هذا المنصب منذ 500 عام"، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عاما والمعروف عالميا والذي يدير معهد الأمراض المعدية.

وتابع الرئيس الأمريكي :"لو أصغينا إليه، لكان توفي نحو 700 ألف أو 800 ألف شخص"، معتبرا في الوقت نفسه أن إقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقبل أسبوع أعرب فاوتشي عن استيائه من استخدام تصريحات له في فيديو أعده فريق حملة ترامب حول فيروس كورونا المستجد.

وقال: "بعد نحو خمسة عقود من العمل في الخدمة العامة، لم أعلن أبدا دعما علنيا لأي مرشح"، مستنكرا إخراج تصريحاته عن سياقها.

وحاول فاوتشي أكثر من مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترامب حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.

وفي أبريل/ نيسان أعاد ترامب تغريد منشور ورد فيه وسم "#اطردوا فاوتشي"، قبل أن يؤكد أن فاوتشي يقوم بعمل رائع.