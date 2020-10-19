تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة في آلاسكا وتحذير من تسونامي

موسكو- سبوتنيك. وأطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من موقع تسونامي بعد تسجيل الزلزال بجزر ألوتيان التابعة لولاية آلاسكا.

Prelim M7.5 Earthquake south of Alaska Oct-19 20:54 UTC, updates https://t.co/lGT8aOxzYv — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) October 19, 2020

​وقالت الهيئة في بيان إنه تم "تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة في تمام الساعة 20.54، على بعد 94 كيلومترا جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا".

وقال مركز التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إن "الزلزال أدى لإطلاق تحذير من حدوث تسونامي في مناطق ساند بوينت وكولد باي وكودياك، ذات الكثافة السكانية المنخفضة".