ترامب يقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي يجب أن يحقق مع بايدن

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" إلى التحقيق مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وقال ترامب في إفادة للصحفيين عندما سئل عن هانتر بايدن ابن المرشح الديمقراطي: "لطالما كان بايدن سياسيا فاسدا، وحسب رأيي، فإن عائلة بايدن هي مؤسسة إجرامية.. يجب منع بايدن من المشاركة في السباق الانتخابي".

وأضاف ترامب

"إنه مذنب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. لا ينبغي السماح له بالهرب". ولكن الرئيس الأمريكي لم يوضح من المقصود بالكلام بايدن أم نجله.

والتفت ترامب للصحفيين قائلا، "أنتم أيها الناس لا تغطون ذلك (الفساد المزعوم).. وهذا ليس عدلا".

The him here = Hunter Biden, about whom Trump was asked. But Trump also called Biden a "crooked politician" who should be barred from the race



"Certainly, the FBI should be investigating it because on its face, he's guilty as can be...On its face, he shouldn't be allowed to run" — Jordan Fabian (@Jordanfabian) October 19, 2020

ودائما ما يزعم ترامب أن ابن بايدن تلقى أموالا طائلة من دول خارجية، وهو ما ينفيه المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس السابق جملة وتفصيلا.



وأدلى ما يقرب من 30 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو رقم قياسي مع تكيف الناخبين مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك في ولاية فلوريدا، وهي ولاية حاسمة فتحت الاقتراع، اليوم الاثنين، للتصويت المبكر.