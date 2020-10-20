أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة المليون.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل اليوم 12982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ العدد الإجمالي للحالات 1002662، منها 803965 مريضا تماثلوا للشفاء".

وأشار البيان إلى "تسجيل 451 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26716 شخصا".

وتأتي الأرجنتين في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، وتمثل الوفيات فيها ما يعادل 3% من حجم الإصابات، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".

BREAKING: Argentina health officials say the nation has surpassed 1 million coronavirus cases, becoming only the 5th country to do so pic.twitter.com/uQj4ufsXXQ — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 19, 2020

وتسبقها البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بأكثر من 5ملايين و235 ألف إصابة، ومن حيث عدد الوفيات تأتي البرازيل في المرتبة الثانية بما يقارب 154 ألف حالة وفاة.

وتحل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ 8 ملايين وأكثر من 208 آلاف إصابة، وما يزيد عن 220 ألف حالة وفاة.

وتليها الهند بما يزيد عن 7 ملايين و550 ألف إصابة، وأكثر من 114 ألف وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس/آذار الماضي، تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "كوفيد-19" جائحة، ومنذ ذلك الحين والعمل جارٍ حول العالم على قدم وساق من أجل إيجاد لقاح يقي من الوباء المتفشي.



ولم تستطع أي دولة - حتى الآن - تسجيل لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، سوى روسيا، التي أعلنت أغسطس/آب الماضي عن إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، كأول لقاح في العالم فعال ضد كوفيد-19.