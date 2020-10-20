بعد حجب مقال عن بايدن.. رئيسا فيسبوك وتويتر ينتظران المثول أمام الكونغرس

قالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ستجري تصويتا على إرسال مذكرات استدعاء إلى الرؤساء التنفيذيين لتويتر وفيسبوك في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف البيان، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الشهادة الطوعية، فإن اللجنة ستصوت على الموافقة على مذكرات الاستدعاء في موعد يتم تحديده"، وفقا لرويترز.

يأتي هذا بعد مقال مثير للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست" حول المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، ونجله هانتر وعلاقتهما بشركة أوكرانية.

U.S. Senate Judiciary Committee will vote on sending subpoenas to Twitter and Facebook on October 22 https://t.co/SV4NfYmJH2 pic.twitter.com/rVAN7DocVc — Reuters (@Reuters) October 20, 2020

وقام كل من فيسبوك وتويتر بحجب المقال معتبرين أنه ينافي السياسة الخاصة بهما، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد لاتهامها بالتحيز لحجب ما وصفه بالدليل الدامغ على تورط بايدن ونجله.

بدوره أكد جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، يوم الجمعة الماضي، أن شركته أخطأت عندما حجبت روابط مقال نيويورك بوست، واقترح بدلا من ذلك أن تقوم المنصة باستخدام وسائل أخرى مثل وضع إشارة على التغريدة وترك الأمر للجمهور للحكم على المحتوى.