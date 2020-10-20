إندونيسيا ترفض طلبا أمريكيا لاستضافة طائرات تجسس

رفضت إندونيسيا في هذا العام اقتراحا قدمته الولايات المتحدة للسماح لطائرات المراقبة البحرية "بي-8 بوسيدون" بالهبوط والتزود بالوقود هناك، بحسب أربعة مسؤولين إندونيسيين كبار مطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن جهات أمريكية مسؤولة أجرت اتصالات متعددة "رفيعة المستوى"، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب مع وزيري الدفاع والخارجية الإندونيسيين قبل أن يرفض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الطلب.

ولم يرد ممثلو الرئيس الإندونيسي ووزير الدفاع والمكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في جاكرتا على طلبات التعليق.

وامتنع ممثلو وزارة الدفاع الأمريكية ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عن التعليق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال المسؤولون إن الاقتراح فاجأ حكومة إندونيسيا لأن البلاد تلتزم الحياد منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية. ولم تسمح إندونيسيا أبدا لجيوش أجنبية بالعمل هناك.