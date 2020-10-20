"سيواجه برد واضح ومباشر"... وزير الدفاع الإيراني يوجه تهديدا إلى إسرائيل

حذّر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أمس الاثنين، من "أن أي تهديد صهيوني ينطلق من المنطقة سيواجه برد واضح ومباشر".

وقال العميد أمير حاتمي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن "التطبيع الإماراتي والبحريني مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا مباشرا لأمن منطقة الخليج الفارسي"، مشددا على أنه "لا حوار مع أمريكا بشأن منظوماتنا الصاروخية، ولا يحق لأحد مطالبتنا بذلك".

وبخصوص رفع حظر التسلح عن إيران، قال حاتمي: "لدينا توافقات مهمة مع روسيا والصين بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح".

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "انتهاء حظر التسلح فرصة كي نستورد احتياجاتنا من الأسلحة، ونصدر أسلحتنا للآخرين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن طهران حريصة على عدم إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود.