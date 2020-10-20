ترامب: شعرت وكأني "سوبرمان"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شعر وكأنه "سوبرمان" عندما تناول مزيجا جديدا من الأجسام المضادة من شركة "ريجينيرون" لمحاربة فيروس كورونا.

كما وعد ترامب الأمريكيين في الخطاب نفسه بالعمل على تطوير لقاح مبكر للمرض، مؤكدا أنه الآن محصن ضد فيروس كورونا.

وأضاف ترامب متحدثا في أريزونا: "أخذت دواء من ريجينيرون التي لم يسمع بها أحد منذ ستة أشهر. استيقظت في الصباح التالي وشعرت كأنني سوبرمان".

وأكد ترامب أيضا بأن الوباء "سيختفي من تلقاء نفسه" حتى دون لقاح، وأنه سيحدث قريبا. وانتقد ترامب الأطباء، في وقت سابق، بسبب هذه التصريحات.

يذكر بأن ترامب أصيب بفيروس كورونا في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وقضى ثلاثة أيام في المستشفى.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن المفاوضات جارية، بشأن إقرار حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأنه "مستعد للتوقيع" على مشروع قانون بهذا الشأن.