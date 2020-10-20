زيلينسكي يعلن البدء ببناء قاعدتين عسكريتين على البحر الأسود ويتوعد بالمحاسبة

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده بدأت ببناء قاعدتين عسكريتين بحريتين، لحماية منطقة البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في رسالته السنوية إلى البرلمان الأوكراني بشأن الوضع الداخلي والخارجي لأوكرانيا: "بدأنا في بناء قاعدتين بحريتين أوكرانيتين مملوكتين للدولة لحماية منطقة البحر الأسود".

وأضاف بأن الحكومة تبني جيشا لن يسمح بالتخلي عن أراضي أوكرانيا، ويجب محاسبة أولئك الذين منحوا شبه جزيرة القرم "دون قتال".

وقال: "نحن نبني جيشا أوكرانيا يكون قادرا على الدفاع عن أوكرانيا على الأرض وفي الماء والجو وفي الفضاء الإلكتروني. حتى لا يفكر أي شخص آخر في التعدي على سيادتنا وسلامتنا الإقليمية. حتى لا يظن أحد أنه يمكن نزع قطعة من أوكرانيا".

وأضاف: "الأراضي التي ليس بها طلقة واحدة. وأولئك الذين تخلوا عن القرم دون قتال يجب أن يحاسبوا".

وأشار الرئيس إلى أن الأمر لا يتعلق بالانتقام بل بالعدالة.

عادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا بعد إجراء استفتاء هناك في مارس/آذار 2014، حيث صوتت الغالبية العظمى من الناخبين في جمهورية القرم وسيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأجرت سلطات القرم استفتاء في أعقاب انقلاب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2014. لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم ملكا لها.

وصرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان القرم بشكل ديمقراطي، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا ضمن القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم "أغلقت نهائيا".