وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع بومبيو في واشنطن يوم 23 أكتوبر

يلتقي وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 23 تشرين الأول / أكتوبر، في واشنطن لمناقشة سبل حل نزاع قره باغ.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء: "في 23 أكتوبر، من المقرر عقد اجتماع لوزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في واشنطن".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن بومبيو سيستقبل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن يوم الجمعة 23 أكتوبر في اجتماعات منفصلة. ومن غير الواضح ما إذا سيتم عقد اجتماع مشترك في وقت لاحق لممثلي الدول الثلاث.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت موسكو في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.