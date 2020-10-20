الهواء يتسرب من الجزء الروسي لمحطة الفضاء الدولية رغم سد الفجوة

يستمر الضغط في وحدة "زفيزدا" الروسية في محطة الفضاء الدولية في الانخفاض، رغم سد الفجوة بشريط لاصق وعازل، حيث بات الهواء يتسرب بشكل أسرع من ذي قبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال رائد الفضاء أناتولي إيفانيشين خلال مكالمته مع الأرض: "الضغط هو 670 [ملليمتر زئبق]".

وكان رائد الفضاء إيفان فاغنر، الذي كان على متن المحطة أبلغ الأرض سابقا أن الطاقم تمكن من إيقاف تسرب الهواء بوسائل مؤقتة.

وكشف مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، أن الثقب في الجزء الروسي لمحطة الفضاء الدولية الذي تسبب بتسرب الهواء، طوله بين 2 و 4 سنتيمترات.

وتم رصد تسرب هواء صغير في محطة الفضاء الدولية، في أيلول/سبتمبر 2019. وفي آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر، قام طاقم المحطة بإغلاق البوابات في وحدات محطة الفضاء الدولية مرتين بهدف التحقق من إحكامها.

وتبين لاحقا أن مكان التسرب يقع في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، وقام رواد الفضاء الروس بتحديد مكان الثقب باستخدام ورقة الشاي.