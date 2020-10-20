شركة "تسلا" تصدر إلى "أوروبا" سيارات صنعتها في "الصين"

قالت شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات إنها ستصدر سيارات موديل 3 المصنوعة في الصين إلى أوروبا.

وعلق سونع قانغ مدير التصنيع والتشغيل لمصنع تسلا في شنغهاي، قائلا: "تصدير سيارات تسلا المصنوعة في شانغهاي يعد خطوة مهمة في تخطيط تسلا العالمي".

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أوضح سونغ أنه اعتمادا على مزايا السلسلة الصناعية القوية في الصين ومستوى التصنيع المتقدم، فإن سيارات موديل 3 المصنوعة في الصين تتمتع بقدرة تنافسية عالمية قوية للغاية".

وأضاف أن تصدير سيارات موديل 3 إلى أوروبا يعني أن السوق الأوروبية قد اعترفت بجودة سيارات السيدان المصنوعة في الصين.

يذكر أن الدفعة الأولى من سيارات السيدان المصدرة ستغادر شانغهاي مؤخرا وتصل إلى ميناء زيبروغ في بلجيكا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني قبل بيعها في دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا.

وقال سونغ إنه بعد أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى هدف المرحلة الأولى، يمكن لشركة تسلا تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين مع توفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين الأوروبيين.

ووفقا لشركة تسلا، فبفضل مساعدة الحكومات على جميع المستويات، تغلبت الشركة على تأثير وباء كوفيد-19، حيث تم تعافي أعمال الإنتاج والمبيعات بسرعة.

وقال سونغ إنه مع التوسع المستمر في فريق التصميم والبحث والتطوير لشركة تسلا في الصين، فإن مصنع تسلا العملاق في شانغهاي سينتج سيارات تلبي احتياجات المستهلكين الصينيين بشكل أفضل.

وسلمت شركة تسلا رسميا الدفعة الأولى من سيارات سيدان موديل 3 المصنوعة في الصين للجمهور، في وقت سابق من هذا العام، بعد عام واحد من بدء بناء أول مصنع للشركة في خارج أمريكا.