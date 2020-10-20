نتنياهو يتحدث عن الزيارة التاريخية ويعلن فتح الأجواء مع الإمارات وإلغاء التأشيرات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لأول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مشيرا إلى آفاق التعاون الواسعة بعدما أبرم البلدان معاهدة السلام الأخيرة.

وأوضح نتنياهو، في كلمة ألقاها مع وصول الوفد الإماراتي الحكومي إلى مطار بن غوريون، أن "اتفاقيات سيجري توقيعها مع دولة الإمارات خلال الزيارة"، مشيرا إلى أنها ستصنع الأفضل للشعوب.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات: "سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل".

وأضاف أن "الإمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة"، قائلا: "كل هذه الأشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا". وأشار إلى أن "التعاون سيشمل مجال الطيران والإعفاء من التأشيرات"، لافتا إلى أنه "سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين".

كما أعلن نتنياهو أنه "سيتم التوقيع على 4 اتفاقيات بين الجانبين، تشمل "مجالات العلوم والتكنولوجيا، وحماية الاستثمارات، وإيجاد فوائد اقتصادية يستفيد منها الشعبان"، مضيفا: "سوف نربط إسرائيل والإمارات بطرق مختلفة وصولا لشرق آسيا".

من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد الطاير: "سنعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين إسرائيل والإمارات"، مضيفا: "ملتزمون بدعم الإطار القانوني لتنقل الناس والبضائع، ولإيجاد بيئة مناسبة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل لتحقيق أهداف اقتصادنا وخدمة شعوبنا".

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.