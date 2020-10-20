أمريكا تعلن عن اتفاق إماراتي إسرائيلي جديد مقره القدس

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل سيؤسسون صندوقا مشتركا بقيمة 3 مليارات دولار"، وذلك خلال زيارة لوفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

القاهرة - سبوتنيك . وأعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية آدم بولر، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد الطاير، "عن صندوق أمريكي إماراتي إسرائيلي مشترك يحمل اسم صندوق أبراهام وبرأس مال قدره 3 مليارات دولار".

وأوضح بولر أن "مقر الصندوق سيكون في مدينة القدس، وسيهدف إلى تعزيز الاقتصاد بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.