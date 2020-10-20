الخارجية الأرمينية تؤكد زيارة مناتساكانيان إلى واشنطن

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، زيارة وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان إلى الولايات المتحدة يوم 23 تشرين الأول / أكتوبر.

وقالت نغداليان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى الولايات المتحدة ولقاؤه مع الوزير بومبيو على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا أكدت فيه لقاء وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 23 تشرين الأول / أكتوبر، في واشنطن لمناقشة سبل حل نزاع قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت موسكو في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.