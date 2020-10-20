أمريكا: مستعدون لعقد اجتماع فوري مع روسيا لوضع اللمسات الأخيرة بشأن اتفاقية "ستارت"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ممتنة لموسكو لرغبتها في إحراز تقدم في موضوع الأسلحة النووية ومستعدة لإعطاء الشكل النهائي للاتفاق مع روسيا بشأن الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: "نحن ممتنون لروسيا لاستعدادها إحراز تقدم بشأن الحد من الأسلحة النووية. والولايات المتحدة مستعدة للاجتماع على الفور لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التي ستخضع للتحقق. ونتوقع أن تفوض روسيا دبلوماسييها للقيام بالمثل".

هذا وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريح له أمس الاثنين، إن الكرملين كان يفضل سماع استعداد الولايات المتحدة لتمديد معاهدة "ستارت 3"، لأن رفضها سيكون له عواقب وخيمة للغاية على العالم بأسره.

وعلق بيسكوف على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد معاهدة "ستارت 3"، قائلا: "نأمل أن تستمر الاتصالات مع الجانب الأمريكي على أي حال".

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، وكما قال الرئيس (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، فإن تمديد المعاهدة سيسمح لنا بكسب الوقت، وتمنح مدة 12 شهرا بهدف إجراء مفاوضات جوهرية وجادة بشأن الحد من التسلح، لأن حرمان البلدين وكذلك العالم بأسره من هذه الوثيقة في الوقت الحاضر هو، في الواقع، حرمان للعالم من حجر الأساس في الاستقرار والأمن العالميين والأمن الاستراتيجي، وسيكون له عواقب وخيمة للغاية على العالم".

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد معاهدة "ستارت -3" لمدة عام واحد دون شروط مسبقة، ليس خيارًا لحل المشكلة.