ترامب يعد بتخفيف الضرائب عن الولايات التي ستنتخبه

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، وعد فيها الولايات التي ستنتخبه بتخفيض الضرائب المرتفعة بشكل كبير.

وجاء في التغريدة: "بالنسبة للأشخاص العظماء في نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، فإن ولاياتكم تخضع لضرائب عالية للغاية، وهذه جريمة كبيرة تسببت بهروب الناس منها. صوت لترامب، وسأخفضها من أجلكم سريعًا!".

To the great people of New York, California, and Illinois, your states are way too highly taxed, big crime, people fleeing, and just about every other problem you can have. VOTE TRUMP, I will turn them around for you, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

​وأكد الرئيس الأمريكي، يوم أمس الاثنين، أنه سيشارك في المناظرة الأخيرة مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، يوم الخميس المقبل، رغم الشروط التي يعتبرها غير عادلة.

وقال ترامب: "سأشارك لكن ليس من العدل أن يغيروا الموضوعات، وليس من العدل كذلك أن يكون لدينا مرة أخرى مذيع متحيز تماما".

وقالت اللجنة، إن "المناظرة الأخيرة التي تجرى يوم الخميس، بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ستشهد إغلاق مكبر الصوت، للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون أن يقاطعه الآخر".

وأدلى ما يقرب من 30 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو رقم قياسي مع تكيف الناخبين مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك في ولاية فلوريدا، وهي ولاية حاسمة فتحت الاقتراع، اليوم الاثنين، للتصويت المبكر.