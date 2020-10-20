إيران: لن نسعى إلى تضييع حقوق ضحايا الطائرة الأوكرانية

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية، محسن بهاروند، إن بلاده لن تسعى إلى إخفاء تفاصيل حادث الطائرة الأوكرانية وتضييع حقوق عوائل ضحايا هذا الحادث إطلاقا.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المسؤول تحدث أمام جمع من أسر ضحايا الرحلة PS-752 لطائرة ركاب أوكرانية، وذلك على هامش الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأوكرانية الجارية في طهران، بشأن حادث تحطم هذه الطائرة.

وأشارت إلى أن مساعد وزير الخارجية الإيراني طمأن عوائل ضحايا الحادث ، بأن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني ومن خلال التنسيق والتعاون مع سائر الجهات المعنية، كرس جميع طاقاته وقصارى جهده لمتابعة حقوق هؤلاء الضحايا".

وفيما جدد مشاعر المواساة والتعاطف مع هذه الأسر، تعهد بهاروند بأنه سيتابع موضوع اللقاء بينها ومسؤولي جهاز القضاء في البلاد للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الإجراءات القضائية المتعلقة بحادث الطائرة والرد عن التساؤلات والشبهات المحتملة في هذا الخصوص.

وتستضيف طهران الجولة الثانية من المفاوضات بشان حادث تحطم الطائرة الأوكرانية (خلال الفترة من یوم الاثنین 19 وحتى الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرین الأول الجاري)، بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية للشؤون الحقوقية والدولية، محسن بهاروند، والوفد الأوكراني الذي يقوده مساعد وزير خارجية أوكرانيا، يوغني ينين.