الأمم المتحدة: ندعو لرفع العقوبات المؤثرة على الدول في مكافحة فيروس كورونا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى رفع العقوبات، التي من شأنها إعاقة الدول في مكافحة فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "لقد شعرت بالحماس عندما أعربت عدة دول خليجية عن دعمها لدعوتي العالمية لوقف إطلاق النار وقامت بإرسال مساعدات إنسانية إلى الدول المتضررة (فيروس كورونا)".

وأضاف "إنني أحيي هذه الجهود وأحث الدول على إسقاط أي عقوبات قد تؤثر سلبًا على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية في هذا الوباء".

يذكر أنه في 26 مارس/آذار الماضي، دعت كل من روسيا والصين وإيران وكوبا وسوريا ونيكاراغوا وفنزويلا وكوريا الشمالية إلى رفع العقوبات لمكافحة الفيروس التاجي "كورونا". وعلى وجه الخصوص، كانت موسكو قد اقترحت اعتماد إعلان التضامن، حيث اعترفت بالدور الريادي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة الجائحة.