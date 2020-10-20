في صلاة لكل الأديان... البابا فرانسيس يخطف الأنظار بعد فترة طويلة من الجدل... صور

ارتدى البابا فرانسيس قناعا لأول مرة في مناسبة عامة، اليوم الثلاثاء، عندما حضر هو وزعماء دينيون آخرون صلاة من أجل السلام في جميع أنحاء العالم.

وارتدى البابا قناعا أبيض خلال الخدمة في كنيسة سانتا ماريا في أراكويلى، حيث اعتاد الظهور في السابق بالأقنعة الطبية فحسب، عند الانتقال بالسيارة إلى لقاء الجمهور الأسبوعي في الفاتيكان، حسبما أفادت "رويترز".

"May this time, injured by the pandemic, push us to seek together healing from every evil and may all of creation see the dawn of a new day in Jesus Christ, our Lord," prays @EcuPatriarch pic.twitter.com/q1ByYr914l — Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) October 20, 2020

حضر البابا فرانسيس، 83 عاما، الخدمة مع قادة مسيحيين آخرين في الكنيسة، بما في ذلك البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس.

تعرض البابا لبعض الانتقادات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم ارتدائه قناعا خلال لقاءات الجمهور العامة، وفي بعض الأحيان كان على اتصال وثيق نسبيا بالزوار.

Pope Francis very notably wearing a mask while taking part in an ecumenical prayer service for peace at Rome's Basilica of Santa Maria in Aracoeli right now. pic.twitter.com/eWX3ge8X5e — Joshua McElwee (@joshjmac) October 20, 2020

في الوقت نفسه، في أماكن أخرى في روما، كان اليهود يصلون في كنيس المدينة، كما صلى القادة البوذيون والسيخ والهندوس والمسلمون من أجل السلام.

وجاءت صلاة السلام، تزامنا مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشكل مطرد، في إيطاليا وأنحاء متفرقة من أوروبا والعالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

Bros in masks. Also, when #PopeFrancis veered to walk down the stairs using the handrail, @EcuPatriarch Bartholomew went with him. pic.twitter.com/Au54ZzDdgZ — Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) October 20, 2020

ارتفعت أيضا الإصابات في الفاتيكان، بشكل طفيف، حيث ثبت إصابة أربعة أعضاء من الحرس السويسري، وهم النخبة ذات الملابس الملونة التي تحمي البابا، بمرض "كوفيد 19".