جنرال إيراني: ندافع بكل اقتدار عن منجزات الثورة

قال الجنرال الإيراني، غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اليوم الثلاثاء، إن قادة الجيش والحرس الثوري لديهما خططا دفاعية وهجومية لمواجهة التهديدات المعادية.

وأوضح اللواء رشيد، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية أن "مجموعة الاقتدار التي تتطلبها البلاد بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تقوم على ثلاث ركائز، هي القوة الدفاعية، والاستقرار والقوة الاقتصادية، والقدرة والاتساق الثقافي".

وأضاف "لا تؤدي القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية دورا نشطا في هذه المجالات الثلاثة فحسب، بل قامت أيضا بتنظيم وبناء القدرة الدفاعية باتباع نهج الردع الهجومي، والقدرة الدفاعية لقواتنا المسلحة أكثر توافقا مع المكونات الثقافية والتاريخية".

وأكد اللواء رشيد أنه "ستدافع القوات المسلحة بكل اقتدار عن كل منجزات الثورة وسلامة أراضي الوطن واستقلاله ضد التهديدات، وثانيا ستحاول تعزيز الاستقرار السياسي والأمني ​​وتطوير القدرة الدفاعية للبلاد، وبالتوكل على الله تعالى، سيحولون دون إذلال الشعب الايراني والقوات المسلحة كما حدث في عهد بهلوي، سيئ السمعة، في مواجهة قوى الهيمنة".