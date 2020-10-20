صحيفة : إسرائيل تريد استضافة 250 ألف سائح مسلم سنويا

ذكرت صحيفة "Israel Hayom"، يوم أمس الاثنين، في تقرير لها حول العلاقات الإسرائيلية الإماراتية أن إسرائيل تسعى لاستضافة 250 ألف سائح سنوياً.

وقالت نائبة رئيس بلدية مدينة القدس المحتلة فلور حسان-ناحوم، للصحيفة: "ستستضيف القدس ما بين 100 و250 ألف سائح مسلم سنوياً، فهم يحلمون بزيارة الأقصى".

UAE delegation to visit Jerusalem https://t.co/Yv6fmWL8xU

PA activists accuse Arab visitors to Ala Aksa Mosque of abetting the”occupation” — BDS Unmasked 🇮🇱 (@DanDiker84) October 19, 2020

​وأضافت فلور، التي سافرت إلى الإمارات في الأسبوع الماضي: "مثلما طوَّرنا السياحة الدينية المسيحية، نخطط للعمل على تطوير السياحة الدينية الإسلامية"، وقالت: "هناك انعطافة هائلة قيد التطوير".

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. وضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

وغادر الوفد بعد ساعات من وصوله إلى مطار بن غوريون، بعد أن وقع 4 اتفاقيات مع إسرائيل، وشملت الاتفاقيات مجال الطيران والإعفاء المتبادل من التأشيرات للسياح من البلدين، وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

يذكر أن الإمارات طلبت رسميا، من إسرائيل، إقامة سفارة لها في مدينة تل أبيب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.