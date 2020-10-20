تسجيل
18:43 GMT20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    معرض الغنائم الحربية للطائرات المسيرة الأمريكية في طهران

    عقوبات فردية... كيف تؤثر تهديدات واشنطن على تحركات طهران لشراء وبيع الأسلحة

    © Sputnik . Soheil Ghanbarzadeh
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104296/77/1042967780_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_ec347f45bccdbf3b3f1570366668f468.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010201046907020-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/

    في الوقت الذي تستعد فيه إيران لإبرام عقود واتفاقيات لبيع وشراء الأسلحة، بعد رفع الحظر على السلاح المفروض على طهران، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، التي فشلت في عرقلة القرار الأممي إلى منع هذه الخطوة مستغلة ورقة العقوبات.

    وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات الأمم المتحدة وسيؤدي إلى عقوبات، مضيفا: "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل رئيسي في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران أو منها".

    وطرح البعض تساؤلات بشأن مدى تأثير التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران، على استراتيجية طهران بشأن بيع وشراء الأسلحة.

    تهديدات أمريكية

    وأردف بومبيو: "يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب، أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران".

    واستطرد أنه "على مدى السنوات العشر الماضية، امتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأمم المتحدة المختلفة. وأي دولة تتحدى الآن هذا الحظر ستختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن".

    وكان من المقرر انتهاء صلاحية قرار الحظر المفروض على بيع الأسلحة التقليدية لإيران تدريجيا اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب أحكام قرار الأمم المتحدة، الذي أكد الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

    علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية
    © AFP 2020 / STR
    إيران تصف "رفع الحظر التسليحي" بالإنجاز الكبير على الساحة الدولية
    وأشادت طهران، التي يمكنها الآن شراء أسلحة من روسيا والصين وأماكن أخرى، بانتهاء صلاحية القرار باعتباره انتصارا دبلوماسيا على عدوها اللدود الولايات المتحدة، والتي حاولت الحفاظ على تجميد غير محدود لمبيعات الأسلحة.

    استراتيجية إيرانية

    قال المحلل السياسي الإيراني محمد غروي، إن "التهديدات والعقوبات الأمريكية لم تعد تجدي نفعا، سواء مع إيران أو مع أي دولة أخرى، وفي هذه الظروف، لن يتخطى تأثيرها من 10 إلى 20% فقط".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الدول التي تحتاج السلاح من إيران، وكذلك طهران التي تريد السلاح الأجنبي خاصة الروسي والصيني، لن تعير جميعها العقوبات الأمريكية أي اهتمام".

    وتابع: "هناك اتفاقيات استراتيجية عميقة تم توقيعها بين إيران وروسيا والصين، والجميل في الأمر أن إيران ليست دولة مستوردة للسلاح وحسب، بل دولة مصدرة، حيث تحتاج فقط لأسلحة في مجالات الدفاعات الجوية خاصة إس 400، وكذلك بعض الطائرات، وعدا ذلك لدى طهران اكتفاء ذاتي، وباتت تصنع كل أنواع الأسلحة محليا".

    وأكد أن "إيران أيضا لديها طرقها في تصدير السلاح واستيراده دون أن تعلم أمريكا بذلك، وهي ماضية في سياسة التصدير والاستيراد للسلاح، وهي من ضمن السياسات الاستراتيجية لطهران في المرحلة المقبلة".

    انتصار كبير

    من جانبه قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن "إيران قدمت انتصارًا دبلوماسيا كبيرًا على الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول قرار رفع الحظر عن السلاح حيز التنفيذ، وهو ما يعد صفعة كبيرة لواشنطن".

    إطلاق صاروخ بالستي إيراني
    © AP Photo / Iranian Defense Ministry
    بعد تهديدات أمريكية... إيران تكشف خطوتها التالية في مجال التسلح وتذكر بقدراتها الصاروخية
    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من الطبيعي أن نشاهد تصاعد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة، خاصة في ظل استعداد ترامب لخوض الانتخابات الأمريكية".

    وتابع: "فيما يخص مجال السلاح، إيران بقرار أممي بات يمكنها بيع وشراء الأسلحة من أي دولة، ومن المقرر أن نشهد توقيع عقود بين إيران وروسيا والصين، من أجل استيراد كل ما تحتاجه إيران من الأسلحة المتطورة".

    وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، فرض عقوبات ذات صلة بإيران، على 5 شركات شحن في هونغ كونغ ومجموعة استثمار صينية. وبحسب الوزارة فإن الشركات هي "ديليت شبينغ"، و"غريشيوس شبينغ" و"نوبل شبينغ" و"ريتش هولدنغ" و"سوبريم شبينغ" و"ريتش شبينغ لاينز". كما فرضت عقوبات على 3 أفراد لتعاملاتهم مع إيران.

    وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب الماضي، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت.

    انظر أيضا:

    ردا على طهران... أمريكا تهدد بفرض عقوبات على من يبيع أو يشتري أسحلة من إيران
    كيف وصل السفير الإيراني إلى صنعاء... ولماذا تخلت طهران عن الحذر في علاقتها بـ"أنصار الله"؟
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, عقوبات, صفقات أسلحة, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جمهور في بطولة محلية لكرة القدم النسائية بقرية الساحل بمنطقة القبائل البربرية في الجزائر، 16 أكتوبر 2020
    بملابسهن الزاهية وحناجرهن الذهبية... جزائريات يشجعن كرة القدم ويدافعن عن حقوقهن
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    الذكرى التاسعة لوفاة القذافي... السؤال لا زال عالقا: من قتله وأين جثته؟
    الذكرى التاسعة لوفاة القذافي... السؤال ما زال عالقا: من قتله وأين جثته؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك