وزير خارجية أرمينيا يصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، أنا ناغداليان، أن وزير خارجية بلادها، زوغراب مناتساكانيان، وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة.

وقالت ناغداليان، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "مناتساكانيان وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة الأمد".

ولكم تكشف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية عن أسباب أو تفاصيل الزيارة.

وقالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن "خطط الوزير تشمل زيارة للولايات المتحدة واجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

كانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن "بومبيو ومناتساكانيان من المقرر أن يلتقيا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول".



وتأتي هذه الزيارة على خلفية تصعيد عسكري متواصل في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني.

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.