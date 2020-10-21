انطلاق المناورات المشتركة بين الجيش والحرس الثوري في إيران

انطلقت مناورات المدافعين عن سماء الولاية 99 المشتركة بين الجيش والحرس الثوري، اليوم الأربعاء، في محافظة سمنان شمالي إيران.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "تجري المناورات على مساحة تغطي أكثر من نصف مساحة البلاد بمشاركة وحدات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجو فضائية للحرس الثوري، وسيتم خلالها استخدام منظومات صواريخ وأنظمة رادار واستطلاع وحرب إلكترونية محلية الصنع، إضافة إلى أنظمة اتصالات وشبكة رصد".

كما "ستتم محاكاة مواجهة مختلف التهديدات الجوية المنخفضة والمتوسطة والعالية المدى، ومن المقرر استخدام الجيل الجديد للمعدات والأسلحة المصنعة محليا وتطبيق أساليب تكتيكية جديدة في مجال الدفاع الجوي والرصد".

وقال العميد قادر رحيم زاده، قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، إن المناورات ستكون مشابهة للعمليات العسكرية الحقيقية، وستكون ردا على ما وصفها بتهديدات الأعداء، مشيرا إلى أن المناورات ستجسد وحدة وانسجام القوات المشتركة في الجيش والحرس الثوري، كما أكد أن المناورات ستكون بمثابة إثبات أمام الجميع لقدرة إيران على المحافظة على أمن وسلامة أجوائها.

وكان الجيش الإيراني أجرى، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس، جنوبي إيران، وبالقرب من مضيق هرمز، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخا باليستيا.