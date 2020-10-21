سفير إيراني يكشف تفاصيل المفاوضات حول حادث الطائرة المنكوبة

وقال مرادي في تغريدة كتبها على "تويتر": "ستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات في كييف نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر القادم".

وكتب السفير مساء الثلاثاء بعد يومين من مفاوضات الجولة الثانية بين إيران وأوكرانيا في طهران حول حادث الطائرة الاوكرانية المنكوبة: "الجولة الثانية من المفاوضات بين مساعدي الخارجية ووفدي خبراء البلدين إيران وأوكرانيا في طهران انتهت"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع: "الطرفان وصفا المفاوضات بأنها كانت بناءة"، وأشار إلى أن حل وتسوية القضايا ذات الصلة وفقا للضوابط الدولية.

وأكد السفير أن الجولة القادمة من المفاوضات ستعقد في كييف نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر القادم.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين حول حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة يومي الاثنين والثلاثاء في طهران برئاسة مساعدي خارجية البلدين، وكانت الجولة الاولى قد عقدت في كييف قبل شهرين.

وصباح يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، عن طريق الخطأ، طائرة مدنية أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" قرب طهران في يناير/ كانون الثان الماضي، عبر إصابتها بصاروخين اثنين، ظنا أنها صاروخ كروز أطلقه الجيش الأمريكي ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد" في العراق انتقاما لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.