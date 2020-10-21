وزير الخارجية الأذربيجاني يزور موسكو لإجراء محادثات بشأن  قرة باغ

يقوم وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، اليوم الأبعاء، بزيارة إلى موسكو لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي بشأن قرة باغ.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأذربيجانية: "وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، يقوم بزيارة عمل إلى موسكو لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي".

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، أنا ناغداليان، في وقت سابق من اليوم، أن وزير خارجية بلادها، زوغراب مناتساكانيان، وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة.

واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.