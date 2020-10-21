حبه لطبق المعكرونة بالجبن أكسبه 200 ألف دولار

فاز أحد سكان مدينة غولدسبورو في ولاية نورث كارولينا الأمريكية بالجائزة الكبرى في اليانصيب بفضل حبه للمعكرونة والجبن.

ووفقا لصحيفة "يوناتيد بريس انتيرناشونال" الأمريكية، توجه ماركيتون كاراوي إلى سوبر ماركت قرب منزله لشراء مكونات طبق المعكرونة والجبن المفضل لديه.

وقال كاراوي: "بعد شراء المنتجات وقبل مغادرة المتجر شعرت بشيء بداخلي يدفعني لشراء تذكرة يانصيب".

وبحسب الصحيفة، اشترى كاراوي بطاقة اليانصيب مقابل خمسة دولارات وربح جائزة قدرها 200 ألف دولار، وقام على الفور بالاتصال بوالدته ليشاركها بالخبر السار.

وقال كاراوي إنه يخطط لشراء منزل جديد ومساعدة أسرته في سداد الديون.