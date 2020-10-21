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    مناورات ذو الفقار 99 الجيش الإيراني في خليج عمان

    مناورات الدفاع الجوي... الصواريخ الإيرانية تدمر أهدافا معادية في أحد المراكز الحساسة

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    شهدت مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني، تدمير أهداف معادية مفترضة متوسطة وعالية الارتفاع بواسطة صواريخ المنظومتين الوطنيتين "3 خرداد" و"15 خرداد".

    مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 99 في خليج عمان
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    إيران تنشر منظومات دفاع جوي وتستخدم جيلا جديدا من الأسلحة والمعدات
    وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن وحدات من المنظومتين الصاروخيتين "3 خرداد" و"15 خرداد" قامت بتنفيذ عملية تكتيكية في ظروف محاكية للقتال الحقيقي ضد أهداف معادية ودمرت بنجاح الأهداف المحددة من قبل الشبكة الشاملة للدفاع الجوي".

    وأشار المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة العميد عباس فرج بور، إلى أن "الدفاع الجوي في هذه المناورات ينفذ حاليا خطة الدفاع عن أحد المراكز الحساسة في البلاد بصورة حقيقية"، مضيفا أن "القوات المشاركة في هذه المناورات هم عاملون يجب أن ينفذوا خطة الدفاع الجوي في الدفاع عن ذلك المركز في ساحة القتال الحقيقية وهو الأمر الذي يساعدهم كثيرا في الارتقاء بخبراتهم العملانية".

    ونوه إلى "دور القوة الجوية للجيش في هذه المناورات"، مضيفا أن "هجوم مقاتلات القوة الجوية للجيش في إطار قوات مهاجمة على منطقة المناورات وتنفيذ خطوة تكتيكية ودفاعية جوية، يعد من ضمن الخطط التي تم تنفيذها في هذه المناورات".

    واعتبر فرج بور اختبار وتقييم الجيل الجديد من المعدات محلية الصنع، جانبا آخر من أهداف هذه المناورات، وقال: إنه "في مناورات الدفاع الجوي السنوية لن تكون هنالك أي منظومة مكررة بل يتم الارتقاء بها وتعزيز قدراتها العملانية دوما وأن ما نشاهده في هذه المناورات هو جزء من هذه القدرات وأن الجزء المهم الآخر لمعدات وقدرات الدفاع الجوي ستكون في ساحة القتال الحقيقية التي تباغت الأعداء".

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    الكلمات الدلالية:
    مناورات عسكرية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, إيران
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