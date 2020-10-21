مناورات الدفاع الجوي... الصواريخ الإيرانية تدمر أهدافا معادية في أحد المراكز الحساسة

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن وحدات من المنظومتين الصاروخيتين "3 خرداد" و"15 خرداد" قامت بتنفيذ عملية تكتيكية في ظروف محاكية للقتال الحقيقي ضد أهداف معادية ودمرت بنجاح الأهداف المحددة من قبل الشبكة الشاملة للدفاع الجوي".

وأشار المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة العميد عباس فرج بور، إلى أن "الدفاع الجوي في هذه المناورات ينفذ حاليا خطة الدفاع عن أحد المراكز الحساسة في البلاد بصورة حقيقية"، مضيفا أن "القوات المشاركة في هذه المناورات هم عاملون يجب أن ينفذوا خطة الدفاع الجوي في الدفاع عن ذلك المركز في ساحة القتال الحقيقية وهو الأمر الذي يساعدهم كثيرا في الارتقاء بخبراتهم العملانية".

ونوه إلى "دور القوة الجوية للجيش في هذه المناورات"، مضيفا أن "هجوم مقاتلات القوة الجوية للجيش في إطار قوات مهاجمة على منطقة المناورات وتنفيذ خطوة تكتيكية ودفاعية جوية، يعد من ضمن الخطط التي تم تنفيذها في هذه المناورات".

واعتبر فرج بور اختبار وتقييم الجيل الجديد من المعدات محلية الصنع، جانبا آخر من أهداف هذه المناورات، وقال: إنه "في مناورات الدفاع الجوي السنوية لن تكون هنالك أي منظومة مكررة بل يتم الارتقاء بها وتعزيز قدراتها العملانية دوما وأن ما نشاهده في هذه المناورات هو جزء من هذه القدرات وأن الجزء المهم الآخر لمعدات وقدرات الدفاع الجوي ستكون في ساحة القتال الحقيقية التي تباغت الأعداء".